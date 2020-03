Früher arbeitete mein Vater als evangelischer Pastor. Als ich drei Jahre alt war, verließ er die Gemeinde – ansonsten hätte ihn die Kirche wohl rausgeschmissen. Der Leitung passte nicht, was mein Vater lehrte.

Er sagt, dass sich Gott in Träumen offenbart. Sie beweisen, dass es ihn gibt, sie sind Wahrheit, allerdings kann nur meine Mutter sie richtig deuten. Aus Liebe zu meiner Mutter spricht Gott auch zu meinem Vater, und er notiert, was er hört. Mehrmals täglich schickte meine Mutter meinen Vater an den Schreibtisch: "Schreib auf, was der Alte dazu sagt.“ Einmal hat der Alte, so nannten sie Gott, meinem Vater gesagt, er solle sich einen Porsche kaufen.