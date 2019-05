Auf der Homepage des Stadtfests heißt es, man wolle "die Geschichte der Stadt mit dem Mohren als Wahrzeichen" in seiner Einmaligkeit und Besonderheit darstellen und erlebbar machen. (Mohrenfest.de)

Die "Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V." (ISD) schrieb dem Bürgermeister von Eisenberg einen offenen Brief. Man sei "entsetzt" von dem Fest, das "in Namen und Darstellung nur so strotzt vor kolonialen, rassistischen Stereotypen und Klischees". Ein zweiter offener Brief des "Thüringer Antidiskriminierungsnetzwerks" ist zurückhaltender. Man wolle "dazu anregen, über eine Umbenennung Ihres Stadtfestes nachzudenken". (Thadine)