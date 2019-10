Kein Wunder – bis heute spricht seine Familie zu Hause die Sprache seines Geburtslandes. Mustafas Eltern kamen als Jugendliche in die Bundesrepublik, als Flüchtlinge vor den Jugoslawien-Kriegen. Die Mutter aus Bosnien, der Vater aus Montenegro. Beide Roma. Erst in Deutschland lernten sie sich kennen. Mustafa kam 1999 in Tübingen zur Welt, zwei Jahre später folgte sein Bruder Anton.



Hätten die Krasnics bleiben können, würde Mustafa heute vielleicht schwäbisch sprechen und noch immer in Mösingen Fußball spielen. “Ich wollte Lehrer oder Polizist werden”, erinnert er sich, während er den Wagen seines Vaters um die Schlaglöcher in Konik lenkt. Doch im März 2008 musste die Familie das Land verlassen. Die Kriege auf dem Balkan waren vorbei, die Geflohenen sollten wieder gehen.

Es war ein einfacher Deal für Bosnien-Herzigowina, Serbien und Montenegro: Studierende, Geschäftsleute und Wissenschaftler durften leichter in die EU reisen, Hunderttausende Flüchtlinge und Asylbewerber mussten zurück.

Mustafas Familie musste sich entscheiden: Die Kinder waren in Deutschland geboren, die beiden Eltern aus unterschiedlichen Ländern. Schließlich gingen sie dorthin, wo der Vater herkam. Die Ehefrau eines Diakonie-Mitarbeiters half ihnen dabei, die Ausreise zu organisieren. Als sie sich verabschiedeten, machte ihr Mann der Familie Mut: Man sehe sich bestimmt einmal wieder. Der Mann war Johannes Flothow.

In Deutschland, sagt Mustafa, habe er sich nie als Roma gefühlt. In Montenegro landeten sie dort, wo auch die anderen Roma lebten. In Konik, am Rande einer Mülldeponie. Die erste Zeit lebten sie bei den Großeltern in einer einstöckigen Baracke. Inzwischen hat die Familie eine kleine Dachgeschosswohnung.

Vor einem Jahr haben Mustafa und seine Freundin einen Sohn bekommen. Die drei leben jetzt in einem der beiden Zimmer der Wohnung, Mustafas Bruder und die jüngere Schwester im anderen. Die Eltern legen sich abends auf das Sofa im Wohnzimmer.