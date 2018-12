Tech

Facebook soll heimlich deine Daten an Netflix, Spotify und andere weitergegeben haben

Auch Privatnachrichten sollen betroffen sein – alle wichtigen Details.

Facebook hat ein Versprechen an seine Nutzerinnerinnen und Nutzer gegeben: Eure Daten sind sicher. Nun scheint es, als habe das Netzwerk in undurchsichtigen Deals trotzdem jede Menge Nutzerdaten an Firmen wie Microsoft, Netflix oder Spotify weitergegeben. Das legen Recherchen der "New York Times" nahe.

Die US-Zeitung hat vertrauliche Dokumente eingesehen und zahlreiche Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern geführt. Demnach haben externe Firmen Zugriff auf Daten von Facebook-Kunden – bis hin zu privaten Nachrichten.