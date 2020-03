Uni und Arbeit

Wegen Corona geschlossen: "Wir dürfen gerade niemanden auf das Hochschulgelände lassen"

Auch in Deutschland ist jetzt eine Hochschule wegen des Coronavirus zu: die WHU in Rheinland-Pfalz. Was das für die Studierenden bedeutet und wie es weitergeht, erklärt Rektor Markus Rudolf im Interview.