So aber hatte ich eine Fassade aufgebaut, die nach außen hin Integration vorgaukelte, nach innen aber Einsamkeit bedeutete. Zu oft überkam mich das Gefühl, ein missverstandener Fremdkörper zu sein, dessen Themen "nicht so in die Redaktion passen". Damals mein einziger Ausweg: die Antworten weglächeln.

Aufgeweckt durch Malcolms Präsenz und das wohlige Zugehörigkeitsgefühl, wanderte die Entfremdung immer mehr auch in mein Privatleben. Auf mehrheitlich weißen Partys saß ich immer öfter allein in der Ecke und war fehl am Platz. "Jetzt sauf doch mal wie alle anderen hier und sei kein Spaßverderber!", hieß es dann. Dabei ließ sich das Problem nicht in lauwarmem Augustiner-Bier ertränken, auch wenn sich das Tobias, Jonas oder Maximilian oftmals sicher gewünscht hätten.