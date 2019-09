Wäre es sinnvoll, das System auf Deutschland zu übertragen?



"Für junge Menschen mit einem Einkommen, das unter dieser Grenze liegt, klingt das attraktiv. Aus ökonomischer Sicht sollte man aber immer das ganze System im Blick haben – und aus diesem Blickwinkel wäre das nichts anderes als eine Bevorzugung einer bestimmten Gruppe, in dem Fall eben von jüngeren Menschen", erklärt der Wissenschaftler. Jugendarbeitslosigkeit sei in Deutschland außerdem kein großes Problem – tatsächlich ist sie so niedrig wie in keinem anderen Land der EU: Im Juni hatten 5,5 Prozent der 15- bis 24-Jährigen keine Arbeit. In Polen waren es 10,9 Prozent, der EU-weite Schnitt lag bei 14,1 Prozent. (Statista)