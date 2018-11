Die Szene hätte auch geplant in einem Werbespot auftauchen können, der vor sexueller Belästigung warnt. Sie passierte aber zufällig und untersteicht, wie groß das Problem wirklich ist. Die britische Unternehmerin Jillian Kowalchuk stand in London für einen Werbespot für ihre App "Safe & the City" vor der Kamera.

Als sie gerade von einer Partnerschaft mit der Londoner Polizei spricht, kommt ein fremder Mann ins Bild.

Er ist aufdringlich, unterbricht Kowalchuk mit den Worten "Oh, very nice". Dann nimmt er sie ungefragt in den Arm und posiert mit ihr für die Kamera.