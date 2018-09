Doch dieser Satz regt mich auf. Wenn wir nicht wollen, dass früher alles besser war, dann liegt es an uns, die Zukunft zu gestalten. Genau dieses Bewusstsein erkenne ich gerade in meinem Freundeskreis. Statt sich am Sonntagnachmittag nach einem verkaterten Vormittag noch auf einen Kaffee zu treffen, gehen sie auf Demonstrationen gegen Rechts. Sie twittern und schreiben bei Facebook #wirsindmehr. Sie fahren nach Chemnitz und überlassen pöbelnden Rechten nicht die Straße.

Vor zwei Wochen, auf dem Junggesellenabschied einer Freundin: Haarschmuck, Sekt, Gekicher – und eine Diskussion über Fremdenfeindlichkeit. Eine Freundin erzählte von einer Unterhaltung mit einer anderen jungen Mutter. Sie habe ihr erklärt, aus Angst vor Menschen, die ihrer Meinung nach nicht nach "Deutschen" aussähen, wechsele sie mit ihrem Sohn die Straßenseite. Die Freundin berichtet, wie sie daraufhin auf die Frau eingeredet habe, dass es ihre Aufgabe sei, Kindern ein Vorbild zu sein und sich gegen Fremdenhass einzusetzen. Solche Momente wünsche ich mir noch viel häufiger – denn sie machen auch anderen Mut, sich gegen Rassismus zu äußern.

Unserer Generation wurde immer vorgeworfen unpolitisch zu sein. Mein Alltag zeigt mir: Das ist falsch. Vielleicht waren wir bislang nur nicht laut genug, doch wir werden immer lauter.