Today

Tsunami in Indonesien: Warum gab es keine Warnung?

Es gab keine Sirene": Nach dem Tsunami in Indonesien mit mehr als 830 Toten stand das Warnsystem in der Kritik. Jetzt hat sich die zuständige Behörde verteidigt - deutsche Experten bleiben skeptisch.



Warum wird das Warnsystem in Indonesien kritisiert?

Nach der Tsunami-Katastrophe in Indonesien wehren sich die Behörden gegen Kritik am Warnsystem. Die Leiterin des Zentrums für Meteorologie und Geophysik (BMKG) rechtfertigte die Entscheidung, die ausgerufene Tsunami-Warnung am Freitagabend nach einer halben Stunde wieder aufzuheben. Zu diesem Moment habe es keine Flutwellen mehr gegeben, sagte Behördenchefin Dwirkorita Karnawati der Zeitung "Jakarta Post".



Das BMKG hatte wenige Minuten nach dem stärkeren Erdbeben eine Tsunami-Warnung ausgegeben, diese aber eine halbe Stunde später wieder aufgehoben - aus Sicht von Kritikern zu früh (SPIEGEL ONLINE), sodass die Menschen unvorsichtig geworden seien.