"Die unterschiedliche Hautfarbe von Menschen der gleichen Menschenrasse wird von mehreren Faktoren bestimmt."

Dieser Satz steht nicht in einem Buch aus dem Dritten Reich, sondern in einem Schriftstück, das Schülerinnen und Schülern im Biologie-Unterricht verwenden sollen. Das Wort "Menschenrasse" ist kursiv hervorgehoben. In dem Buch gibt es Bilder von schwarzen, weißen und asiatischen Menschen, darunter werden sie einem "negriden", "europiden" und einem "mongoliden Rassenkreis".