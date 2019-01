Today

Sophia Thiel hat jetzt ein eigenes Magazin – das sind die only 5 people, denen es gefallen wird

Ob Joachim "Joko" Winterscheidt, Jerome Boateng oder Barbara Schöneberger – sie alle haben etwas gemeinsam: ein eigenes Magazin im Kiosk-Regal.

Jetzt ist auch Fitness-Bloggerin, Bodybuilderin und YouTuberin Sophia Thiel dabei. Auf 145 Seiten gibt sie (oder doch eher die Redaktion) Ernährungs- und Fitnesstipps.

Wir haben uns "Sophia Thiel" (das Magazin natürlich) angeschaut und überlegt, für wen es sich eignen könnte.

1 Menschen, die sich nicht zwischen Deutsch und Englisch entscheiden möchten

Ob Ice-Queen, Food-Crush oder Prep – mit einer Step-by-Step-Anleitung kommt ihr so richtig in shape. Support gibt es beim Traum-Move und Intermittent Fasting. Außerdem werden alle healthy Benefits der Power-Porridges für sporty Girls zusammengefasst. All das führt zu einer Self-Fulfilling-Prophecy beim Trailrunning in Südafrika. Wem das zu viel ist, der kann sich in Ruhe ein schönes Brinner gönnen. Und falls es nicht für immer "Me, Myself & I" heißen soll: Vielleicht auch mal nach Mr. Right suchen?