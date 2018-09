Die Wahrscheinlichkeit, in Hamburg eine nette, bezahlbare Wohnung zu finden, ist gefühlt so hoch wie die eines Sechsers im Lotto: sehr gering.

Seit April suchen eine Freundin und ich nach einer WG-geeigneten Wohnung. Das ist kritisch, weil Wohnungsgemeinschaften meistens nicht so gern gesehen sind wie berufstätige Singles oder vorbildliche Power-Pärchen. Wir könnten uns schließlich in den nächsten Monaten zerstreiten oder unser Studium abbrechen und stattdessen Hanfpflanzen in der Wohnung anbauen.

Also beschlossen wir letzte Woche, das zu machen, was schon viele Verzweifelte vor uns gemacht haben: eine Belohnung für die erfolgreiche Vermittlung einer Wohnung auszusetzen.