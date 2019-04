Es ist einfach das, was am meisten fehlt, das ist mir krass bewusst geworden. Bei all den Grundbedürfnissen, die man versucht zu befriedigen, steht die Dusche hinten an. Jeden Tag Essen zu bekommen und einen warmen Ort zu finden, das ging schon irgendwie klar. Aber sich zu pflegen, sei es auch nur so etwas wie eine Rasur oder für etwas länger auf Toilette zu gehen – das war immer am schwierigsten.

Wo gibt es denn Duschen für Obdachlose?

Kostenlose Duschen sind in Hamburg hauptsächlich zentral gelegen, in den üblichen Aufenthaltsstätten. Es gibt aber zwei Gründe, warum diese keine gute Lösung sind: Zum einen bist du mit deinen anderen Bedürfnissen schon so beschäftigt, dass du dich nicht an Öffnungszeiten, Wartezeiten und Listen zum Eintragen halten kannst. Zum anderen: Wenn du dann mal dort bist, dann kommt aus vielen Duschen nur kaltes Wasser raus. Oder da ist Scheiße in der Ecke von jemandem, der vor dir drin war.