Mit dem Dispo in die Disko, mit dem AMG zur Arge? In Duisburg hatte die Polizei den Verdacht, dass Bezieher von Sozialleistungen diese nur erschlichen haben könnten. Deshalb beschlagnahmten sie zusammen mit der Staatsanwaltschaft am Dienstag dicke Autos – direkt vor den Jobcentern. (Polizei Duisburg)