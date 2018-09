Tech

Was ist "Künstliche Intelligenz" und wenn ja, brauch ich das?

Reg' ich mich nur künstlich auf?

In letzter Zeit bekomme ich eine Sache ziemlich deutlich mit: Wo immer es um digitale Zukunft geht, reden die Leute von "Künstlicher Intelligenz". Aber was heißt das, bitte schön? Angeblich kann diese "K.I." alles automatisch, besser und effizienter. Weil sie sich durch riesige Datenberge wühlen, eigenständig lernen und damit nützliche Dinge tun kann. Tech-Nerds reden von komplexen "neuronalen" Netzwerken, die Übermenschliches leisten. Klingt ja toll. Aber was das jetzt für mich bedeutet, sagt mir keiner. Soll mir das Angst machen? Mich freuen? Ist es das, was mein Leben revolutionieren und mich glücklich machen wird?

Can we be machine friends?

In meinem romantisch-naiven Hirn tut sich bei der Vorstellung von "Artificial Intelligence" jedenfalls ein wunderschönes Hollywood-Szenario auf: Mein Freund, der Roboter. Er tut, was ich will, kennt mich besser als jeder Mensch und liest mir die Wünsche von den Lippen ab – "Einen grünen Smoothie zum Frühstück? Aber bitte sehr!" "Fußmassage plus Entspannungs-Playlist? Kommt sofort." Yep, so einen will ich auch.