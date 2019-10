Richter Köhler hört sich den zaghaften Vorstoß geduldig an, dann wischt er ihn mit wenigen Sätzen aus der Welt: Marco sei bereits aktenkundig, habe in vergangenen Verhandlungen sowohl Drogenbesitz als auch -handel eingestanden, und noch dazu habe er bei der Festnahme Marihuana in verkaufsfertigen Tüten mit sich geführt. "Da fällt es mir nicht ganz so schwer, das zu glauben, was in der Anklage steht", sagt der Richter.

"Es hat direkt geklappt. Ich habe Leute angesprochen, mir schnell etwas aufgebaut. Auf einmal ist man angesagt, trifft viele Leute, wird von Mädchen angesprochen. Das ist der Vorteil am Dealen: Du bist wer." Marco zieht an seiner Zigarette, lässt seine eigenen Worte wirken. "Schon krass."