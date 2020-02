Trip

Gute Aktion: Einfach mal Touristen vor mieser Abzocke warnen

Zwei Freunde in Prag machen es vor

In der tschechischen Hauptstadt Prag werden Touristen offenbar besonders dreist abgezockt. Am Altstädter Ring, dem zentralen Marktplatz, bietet eine Wechselstube den Umtausch in tschechische Kronen an. Der Laden wirbt zwar mit "0% Commission", der tatsächliche Wechselkurs ist aber richtig schlecht. So erzählt es Janek in seinem neuen YouTube-Video. Der Tscheche gibt sich darin als moderner Robin Hood.

Seit Jahren sei das schon so, sagt er, und niemand unternehme etwas gegen die Abzocke. Denn der schlechte Wechselkurs ist ganz transparent angegeben: Wenn Touristen darauf reinfallen, sei das eben ihr Pech. Ein paar hundert Meter weiter gibt es für einen Euro nicht 15 Kronen, sondern 25 und mehr.

Trotzdem ärgert sich Janek über die Abzocke – und hat sich mit seinem Kumpel Honza für sein Video vor die Wechselstube gestellt und Touristen gewarnt. Gleich zweimal rückte deswegen die Polizei an – aber seht selbst: