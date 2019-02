Donald Trump hat das Atom-Abkommen mit Teheran gekündigt. Die USA wollen erneut Wirtschaftssanktionen verhängen, um Druck auf die iranische Regierung auszuüben.

Anna, Niloo, Saeed und Sheyda macht dieser Schritt fassungslos: Die vier Iraner sind sich sicher, dass die Sanktionen das Land in eine noch tiefere Krise stürzen werden. Sie befürchten, dass die Kluft zwischen Arm und Reich sich weiter vergrößern wird. 2017 lag die Arbeitslosenquote im Land bei fast 12 Prozent.

Was bedeutet der Schritt für das persönliche Leben der vier? Wie sehen sie ihre Zukunft? Was macht ihnen am meisten Angst? Das erzählen die vier hier.