Ich habe früher nie einen Bart getragen. Aber in meinem Basketball-Team hatten wir eine Wette laufen, dass ich mir so lange den Bart wachsen lasse, bis wir verlieren. Dann kam eine Siegesserie und wir haben drei Monate lang nur gewonnen. Mein Bart wuchs in alle Richtungen, denn die Abmachung war auch: Ich darf ihn weder rasieren, noch stutzen. Meine direkten Arbeitskollegen wussten, dass ich den Bart wegen einer Wette wachsen lasse und fanden es lustig. Allerdings haben sich bei denen, mit denen ich nicht direkt zusammenarbeite, trotzdem Gerüchte entwickelt. Eine Arbeitskollegin kam zu mir und meinte, es gäbe das Gerücht, dass ich mit dem IS sympathisiere und dass meine Kollegen verzweifelt wären – wegen meines Bartes.