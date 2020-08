Corona schränkte die Bewegungsfreiheit von behinderten Menschen weiter ein

Bislang gibt es nur in Berlin eine Disability Pride Parade. Seit sieben Jahren organisieren dort Aktivistinnen und Aktivisten in einem Bündnis namens "Behindert und verrückt feiern – Pride Parade Berlin" zusammen eine Parade. Sie richtet sich an Menschen mit Behinderungserfahrung wie auch Psychiatrieerfahrung, was auch Inter- und Transsexuelle ausdrücklich mit einschließt. Zwischen 1500 bis 2000 Teilnehmende waren in den vergangenen Jahren dabei. In diesem Jahr musste die Parade jedoch Corona-bedingt ausfallen.

"Menschen, die zur sogenannten Risikogruppe gehören, können gegenwärtig nicht so gut auf der Straße", sagt Sascha* vom "Behindert und verrückt feiern"-Team. Entsprechend habe sich der Protest in diesem Sommer ins Netz verlagert: "Das ist gerade ein Gewinn für Menschen mit Behinderungserfahrung, die sonst an den herkömmlichen Demos aufgrund diverser Barrieren nicht teilnehmen können." Auch Luisa gehört zur Risikogruppe und daher bietet Netzaktivismus für sie gerade in dieser Zeit die einzige Möglichkeit sicher zu protestieren.