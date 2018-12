Wir erleben ein Momentum, das für uns spricht. Die Stimmung in Großbritannien hat sich geändert. Zum ersten Mal habe ich im Oktober gespürt, dass wir wirklich etwas erreichen können. 700.000 Menschen kamen zu unserer Demonstration für ein zweites Referendum. Ich weiß noch, wie ich dachte: Vielleicht können wir das hier wirklich gewinnen.

May wusste, dass ihr Brexit-Deal am Dienstag keine Mehrheit im Parlament finden würde. Sie versuchte, Zeit zu schinden. Wahrscheinlich dachte sie, dass ihrem Deal mehr Abgeordnete zustimmen, je näher der Austrittstermin am 29. März 2019 rückt. Die Angst vor einem No-Deal-Szenario ist groß und May setzte darauf, dass die Abgeordneten aus Sorge vor gar keinem Abkommen für ein schlechtes Abkommen stimmen würden. In der englischen Sprache gibt es einen Ausdruck dafür: 'She’s kicking the can down the road'. Sie kickt die Dose die Straße hinunter. Und jetzt muss sie sich einem Misstrauensvotum stellen – und verliert vielleicht ihr Amt.