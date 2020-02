Es ist ja nicht so, dass Kühnert als jugendlicher Revoluzzer auftritt – im Gegenteil. Er nennt niemanden ein Arschloch, er trägt auch gerne mal ein Hemd und argumentiert wie einer der alten Entscheider. Trotzdem wird er vorgeführt: Seht nur, ein junger Mensch hat auch was zu sagen!

Ob er wohl seine Eltern fragt, bevor er eine Rede hält?

Wenn man weiß, dass die Macht bei den Alten liegt, ist sowas schwer zu ertragen. Wir können die Babyboomer ja nicht dazu zwingen, unsere Gesellschaft zu verändern.

In den letzten Jahren ist in Deutschland gefühlt nichts passiert, es gibt keine Zukunftsvisionen. Angela Merkel scheint der Stillstand aufzufallen. In Davos sagte sie sinngemäß, es sei gar nicht so einfach, die alternde deutsche Bevölkerung davon zu überzeugen, dass in Zukunft die Dinge nicht mehr so gut funktionieren könnten wie aktuell noch. Estland zum Beispiel sei da dynamischer (SPIEGEL ONLINE). Tja, die Esten sind im Schnitt jünger als die Deutschen. Und ihr Ministerpräsident ist 39.

Das ist der politische Hintergrund, vor dem #diesejungenLeute ihre Wut äußern. Dort finden sich Beispiele für Menschen, die keinen Bock mehr auf eine erstarrte Gesellschaft haben. Aber wir dringen nicht durch.

Deswegen reicht es auch nicht, wenn man jetzt aufhört, Endzwanzigern in Talkshows dumme Fragen zu stellen. Wir müssen mehr fordern!

Die Jungen sind in diesem Land nicht nur eine Minderheit. Bei Entscheidungen sind sie auch noch anteilsmäßig völlig unterrepräsentiert.