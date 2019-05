Future

Code für Karriere: 3 Jobs, für die sich dein IT-Studium lohnt

…und ein Unternehmen, bei dem du all das machen kannst

IT studiert man nicht aus Versehen. Man schreibt sich da auch nicht aus Ratlosigkeit darüber ein, was man sonst studieren sollte. Und die Wenigsten entscheiden sich fürs Programmieren, weil sie glauben, dass das viel Geld bringt – obwohl das natürlich schon stimmen kann. Nein, wer Informatik studiert, der tut das, weil er von digitalen Technologien fasziniert ist. Weil er nichts interessanter findet als Algorithmen, nichts schöner als eleganten Code.

Und das ist auch gut so.

Nur kommt dann natürlich schon irgendwann die Frage auf, was man nach dem Studium eigentlich machen möchte, beziehungsweise: Was ist eigentlich alles möglich mit einem Abschluss in IT? Die Antwort: mehr, als du vielleicht denkst. Daten und Algorithmen spielen inzwischen in eigentlich jeder Abteilung jedes Unternehmens jeder Branche eine Rolle. Das Einsatzgebiet guter IT-Spezialisten ist also erstmal so groß wie die Wirtschaft selbst. Und so gibt es extrem spannende Stellen auch in Bereichen, an die du vielleicht erstmal nicht gedacht hast. Drei davon stellen wir hier vor.