Dieser Milliardär fliegt wahrscheinlich bald als erster Tourist zum Mond

Wer ist der Mann und wann geht die Reise los? Die drei wichtigsten Antworten

2023 will Unternehmer Elon Musk den japanischen Milliardär Yusaku Maezawa ins All schicken. Dort soll er sich dem Mond auf bis zu 200 Kilometer nähern.

Wer ist der Mann?

Der 42-jährige Maeszawa hat sein Geld vor allem mit Online-Shops für Kleidung verdient. Seine weite Reise in den Weltraum will er nicht alleine unternehmen, sondern mit sechs bis acht weiteren Menschen. Künstler, Architekten und Designer, um sie neu zu inspirieren, so die "Süddeutsche Zeitung".