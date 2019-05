Gerechtigkeit

Hautfarbe? Knallbunt – So wehrt sich Joséphine mit Kunst gegen Alltagsrassismus

Ein Besuch in der Ausstellung "Women of Colour" von Joséphine Sagna.

Knallbunte Farben, abstrakte Gesichter: Frauen in Pink, Rot, Gelb, Grün, Blau. Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass es sich um schwarze Frauen handelt. Denn Hautfarbe ist in der Kunst von Joséphine Sagna: bunt. Und deshalb trägt auch ihre Ausstellung, die sie gerade in der Hamburger "Taugenichts Bar" zeigt, einen zweideutigen Namen: "Women of Colour".

Joséphine Sagnas Vater kommt aus dem Senegal, ihre Mutter ist Deutsche. Sie ist in Deutschland geboren, in einem 2000-Seelen-Dorf aufgewachsen. Die 30-Jährige kennt die Vorurteile gegen Menschen mit anderer Hautfarbe und Alltagsrassismus.

Das greift sie jetzt in ihrer Kunst auf, indem sie schwarze Frauen, also "Women of Colour", auf ihre Bilder holt. Alle neun ausgestellten Werke sind in den vergangenen zwei Jahren entstanden, Acryl auf Leinwand. Mit Titeln wie "Necklace and Nipples" oder "Don't tell me to smile".