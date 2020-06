Zumindest, wenn ich meinem im Internet bestellten DNA-Test glaube.

Immer mehr Anbieter frei verkäuflicher Gentests locken junge Menschen mit großen Versprechen: Wer ihnen Speichelproben schickt, soll etwas über seine "tatsächliche Herkunft" erfahren, kann seine Gesundheit testen lassen oder angeblich rausfinden, ob man "Dickmacher"-Gene in sich trägt – und mit welcher Ernährung man sie austricksen kann.

Der größte Anbieter solcher Gentests, Ancestry.com, hat nach eigenen Angaben bereits 16 Millionen Kundinnen und Kunden weltweit. In Deutschland heißen die Anbieter Co Gap, Lykon oder DNA for me. In Onlineforen empfehlen sich Nutzerinnen die Angebote weiter, Influencer preisen die Testkits auf YouTube. Die Titel lauten "Ich dachte, ich wäre zu 100% DEUTSCH und DANN DAS..." oder "Stoffwechselanalyse - Gut oder schlecht?"