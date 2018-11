Wie reagiert die Partei auf diese Bedrohung?

Die Parteispitze versucht sie zu verhindern. Und sie nimmt dafür innerparteiliche Probleme in Kauf. Denn in der AfD kann bisher jeder sagen, was er will. Auch Rechtsradikale. Keine Denkverbote, keine Sprechverbote, das gehört zur AfD.



Wenn die Parteiführung jetzt trotzdem eingreift und zumindest die schlimmsten öffentlichen Äußerungen verhindern will, zeigt das nur, für wie schädlich zum Beispiel Alexander Gauland eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz hält.

Was bleibt von den öffentlichen Äußerungen der AfD, wenn man Flüchtlinge nicht mehr pauschal diffamieren will, wie jetzt gefordert wird?

Nicht mehr viel. Mehr als ankündigen kann die AfD solche konkreten Schritte deswegen nicht. Sonst müsste Gauland in Talkshows künftig größtenteils schweigen. Es geht hier ja eben nicht um ein paar Einzelfälle, sondern um die grundsätzlichen Überzeugungen der Partei, die plötzlich tabu sein sollen.

Welche Rolle spielt der Rauswurf von Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen?

Der spielt der AfD in die Hände. In seiner Rede kurz vor dem Rauswurf hat Maaßen an einer Verschwörungstheorie gestrickt. Demnach habe es eine Kampagne von "Linksradikalen" gegen ihn gegeben, er habe nur die Wahrheit gesagt und sei dafür rausgeworfen worden. Daran kann die AfD nun wunderbar anknüpfen und es so darstellen, als sei der neue Chef des Verfassungsschutzes eine Merkel-Marionette. Das ist absurd, könnte aber durchaus bei einigen AfD-Fans verfangen.

Könnte sich die AfD nicht erneut als Opfer inszenieren, wenn der Verfassungsschutz sie beobachtet?

Klar könnte das auch dazu führen, dass sich so mancher mit der Partei solidarisiert, wenn der Eindruck entsteht, die Beobachtung sei politisch motiviert. Und genau daran arbeitet die Partei ja.

Ich glaube trotzdem, dass sie der Partei eher schadet. Schon jetzt glauben viele AfD-Wähler, dass die Partei sich nicht ausreichend von Rechtsextremen abgrenzt.

Halten Sie denn eine Beobachtung der Partei für gerechtfertigt?

Ja, absolut. Die AfD bedroht die liberale Demokratie. Die rassistischen und antidemokratischen Ausfälle sind eben nicht nur Einzelfälle, sondern gehören zur Kernideologie der Partei. Sie sagt ja etwas vereinfacht: Wir und ausschließlich wir vertreten das wahre Volk, Andersdenkende haben nicht einfach eine andere Meinung, sondern sind Volksverräter. Damit lehnt die AfD den Pluralismus ab. Und damit will sie das Gegenteil von dem, was wir in Deutschland unter Demokratie verstehen.