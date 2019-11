Streaming

Großes, kleines Kino: Hier ist der erste Teaser zu "Ant-Man and the Wasp"

Die Ameise kehrt zurück in die Comic-Welt. Im Sommer kommt die Fortsetzung von Marvels "Ant-Man" in die Kinos, dieses Mal mit neuer Partnerin: "Ant-Man and the Wasp".

Nun wurde der erste Teaser zum Film über die Miniatur-Helden veröffentlicht.

Ant-Man (Paul Rudd) hat seine Fähigkeiten durch einen Anzug, der ihn wachsen und vor allem schrumpfen lässt. Mit der gleichen Technik wird auch Wasp (Evangeline Lilly) ausgestattet. Im ersten Teil wurden sie vom Wissenschaftler Dr. Henry Pym (Michael Douglas) gecoacht – er ist auch dieses Mal wieder mit dabei.