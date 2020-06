Ich bin in Berlin in einer Gruppe von People of Color groß geworden, habe Freunde aus Nigeria, der Türkei, von überall her. Da hat mich Rassismus lange nicht so sehr berührt. Erst im Studium, als ich plötzlich unter vielen Weißen oft der einzige andere war, wurde mir klar, worauf mich mein Vater immer vorbereitet hat. Regionalbahn fahren ist zum Beispiel schlimm. Entweder wirst du blöd angemacht, Leute drohen dir oder beschimpfen dich als 'Scheißnigger'. Oder gucken dich einfach nur an, um dir das Gefühl zu geben, hier nicht dazu zu gehören."