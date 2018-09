Zur Person

Christian Ernst Weißgerber war ganz tief drin in der rechtsradikalen Szene. Im Alter von 14 bis 18 war er selbst überzeugter Neonazi, Mitglied in einer Neonazi-Band und von 2007 bis 2011 sogar einer der führenden Köpfe der "Autonomen Nationalisten" in West- und Südthüringen. Dann stieg er aus, studierte Philosophie und Kulturwissenschaften. Heute klärt er als Bildungsreferent über Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus auf. bento hat mit ihm über Neu-Rechte Gruppierungen wie die Identitäre Bewegung gesprochen und ihn gefragt: Wie kann und sollte man mit Rechten reden?