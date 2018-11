Damit stand Deutschland hinter der Türkei, Pakistan, Uganda, dem Libanon und Iran an sechster Stelle weltweit. Die Herausforderung, Vertriebene zu integrieren, ist seitdem groß. Vor allem Bildungssysteme und damit Erzieher, Lehrer und Professoren, müssen sich ihr stellen.

1 Wie meistern das die deutschen Bildungssysteme?

In deutschen Kitas, Schulen und Unis gelingt ihnen das im Vergleich zu anderen Ländern allerdings gut. Geflüchtete werden gefördert und vielerorts engagieren sich Menschen dafür, ihnen beim Start in ein neues Leben zu helfen. Das geht aus dem aktuellen Weltbildungsbericht hervor, den die Uno-Kulturorganisation Unesco und Außenminister Heiko Maas am Dienstag in Berlin vorstellen.