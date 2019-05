Ramelow ist nicht der Erste, der das fordert: Schon vor der Wiedervereinigung wurde oft eine neue Hymne verlangt. Selbst der CDU-Politiker Lothar de Maizière war damals dafür. Das neue Lied sollte nicht nur ein Zeichen an die Ostdeutschen sein, sondern allen Deutschen eine neue, friedliche Zukunft versprechen.

Aber von einer neuen Nationalhymne können sich Ostdeutsche nichts kaufen.

Doch liegt es wirklich an der Nationalhymne, wenn Ostdeutsche sie nicht mitsingen? Oder viel eher an den Erfahrungen, die viele von ihnen seit der Wiedervereinigung 1990 gemacht haben? Vieles spricht für zweiteres. Studien zeigen regelmäßig, wie groß Unterschiede zwischen Osten und Westen bis heute sind. Doch wer die sozialen Probleme in Brandenburg bekämpfen will, sollte nicht bei Musik anfangen.