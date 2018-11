Imame in Deutschland

Nur in wenigen Moscheen in Deutschland wird auf deutsch gepredigt. Viele arabische Imame sind Wanderprediger, die mit Touristenvisa in Deutschland sind. Und die türkischen Imame werden von türkisch-islamischen Dachverband DiTiB entsandt.

Die Bundesregierung will das jedoch ändern – und Imame an deutschen Hochschulen ausbilden.