Denn Ossis fühlen sich noch immer als Ossis.

Umfragen zeigen seit den 90er Jahren immer wieder, dass die Identität der Ostdeutschen stärker ist als in anderen Regionen. Auch eine Studie unter Ost-Millenials ergab im April dasselbe Bild – in einer Generation, die doch gesamtdeutsch sozialisiert wurde. (bento) Die Ost-Millenials bezeichnen sich selbsbewusst als Ostdeutsche und melden sich in Büchern ("Die Nachwendekinder"), Essays (Krautreporter) und Podcasts ("Ostwärts") zu Wort. Sie wollen damit keine Gräben ausheben, aber sie ziehen eine klare Linie zwischen Ost und West.