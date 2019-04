Gibt es zu viel Vielfalt in der Werbung?



Tagtäglich sehen wir glückliche Familien, lächelnde Biertrinker, hübsche Models mit Sixpack und vollen Lippen, die uns von der Werbetafel anlächeln. Keine Alleinerziehenden, keine Obdachlosen und auch nur wenige alte Menschen. Und wenn, dann sind sie junggeblieben – mit strahlend weißen Zähnen.

Es mag sein, dass die Bevölkerung in einer schwäbischen Kleinstadt nicht die ethnische Vielfalt widerspiegelt, die in manch einer Anzeige zu sehen ist. Aber sie ist auch nicht so jung und gutaussehend, nicht so gut angezogen und blendend gelaunt wie in den Werbekampagnen, denen wir begegnen.



Ausgerechnet die Repräsentation ethnischer Vielfalt herauszugreifen und zu kritisieren – das spricht dafür, dass man ein Problem mit einer offenen und bunten Gesellschaft hat.