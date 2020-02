Sicherheitsexperte Eli Carmon glaubt, dass die größeren politischen Kräfte kein Interesse an einer Eskalation haben. "Die militanten Gruppen der Fatah sind bisher nicht aktiv geworden", so Carmon. Und auch der militärische Arm der Hamas versuche den Konflikt bisher klein zu halten. Trotz zahlreicher Palästinenser, die bei Demonstrationen am Grenzzaun in Gaza vom israelischen Militär getötet wurden, habe es keinen massiven Raketenbeschuss gegeben.



Heißt: Der gegenwärtige Aufstand sei ein Aufstand der Jugend. "Wir haben es mit einer Generation zu tun, die sich weder von den politischen Autoritäten, noch von ihren Eltern aufhalten lässt."

Auch die hohe Arbeitslosigkeit spielt eine Rolle

Für Abbas haben diese Leute nur Verachtung übrig. Sie halten ihn schlimmstenfalls für einen Kollaborateur Israels, mindestens für einen Versager, und glauben nicht an Frieden durch Verhandlungen. Die Wirtschaftslage ist miserabel, das dritte Jahr in Folge werden die Palästinenser immer ärmer, so ein Report der Weltbank. Von einer "Armee der Arbeitslosen" spricht die Zeitung "Yedioth Ahronoth".



Netanyahus Regierung greift reflexhaft zu den immer gleichen repressiven Mitteln: Nun werden zum Beispiel Teile Ostjerusalems abgesperrt. Doch damit lässt sich wohl wenig ausrichten gegen die Wut einer Generation, die meint, nichts zu verlieren zu haben.

