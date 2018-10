Today

Hessen will die Todesstrafe abschaffen – was hat es damit auf sich?

Die Verfassung soll geändert werden.

In Deutschland gibt es keine Todesstrafe – so steht es im Grundgesetz. Anders klingt das in der Landesverfassung von Hessen. Nun haben die Bürger das Wort.



Eigentlich wären die Akten, die René Brosius in einem Archiv des hessischen Justizministeriums wiederentdeckt hat, längst vernichtet worden. Sie sind mehr als siebzig Jahre alt, die Aufbewahrungsfrist ist lange abgelaufen. Allerdings dokumentieren sie zwei Fälle, in denen die Todesstrafe in Hessen verhängt wurde – ein Urteil, das seit Inkrafttreten des Grundgesetzes im Mai 1949 in der Bundesrepublik nicht mehr möglich ist.



"Daher hat wohl jemand die Akten als bemerkenswert eingestuft und zur Seite gelegt", vermutet der Sprecher des hessischen Justizministeriums. Die Fälle sind älter als das Grundgesetz und wurden auf Grundlage der hessischen Landesverfassung beurteilt. Diese gilt seit Ende 1946 und legitimiert die Todesstrafe bei besonders schweren Verbrechen.

Wurde die Todesstrafe denn tatsächlich verhängt?

"Ich kann nicht ausschließen, dass zwischen Dezember 1946 und Mai 1949 weitere Todesurteile in Hessen gesprochen worden. Allerdings sind nur diese beiden Akten erhalten", sagt Brosius.

In dem einen Fall handele es sich um ein Tötungsdelikt. Ein Mann habe seine Frau noch während der Naziherrschaft ermordet und sei später dafür verurteilt worden, sagt Brosius.



Der zweite Fall sei prominenter. Dabei gehe es um Hans-Bodo Gorgaß, einen ehemaligen Arzt des Euthanasieprogramms der Nazis. Wegen des Mordes in mindestens tausend Fällen sei dieser 1947 in Frankfurt zum Tode verurteilt worden, so der Sprecher weiter.



Hingerichtet wurden die Verurteilten nicht. Nach Inkrafttreten des Grundgesetzes wandelte man die Todesurteile in lebenslange Zuchthausstrafen um. Auch später wurde die Todesstrafe in Hessen nicht mehr verhängt, schließlich gilt in Deutschland "Bundesrecht bricht Landesrecht". Die hessische Verfassung wurde jedoch bis heute nicht angepasst.



Das soll sich nun ändern.

Wenn in Hessen am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt wird, sind die etwa 4,4 Millionen Wahlberechtigten auch dazu aufgerufen, über eine Reform der Landesverfassung abzustimmen. Eine der insgesamt 15 Änderungen betrifft die Artikel zur Todesstrafe. "Das Recht über Leben und Tod zu entscheiden, hat kein Mensch", sagt der Landtagsabgeordnete Jürgen Banzer (CDU). Dies müsse sich künftig auch in der hessischen Verfassung widerspiegeln.