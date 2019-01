Solange Knowles hat einen Song namens "Don't Touch My Hair". Es gibt sogar ein Computerspiel zum Thema: Hair-Nah. Die schwarze Programmiererin Momo Pixel hatte sich so über die Haar-Attacken geärgert, dass sie daraus ein Browser-Game gebastelt hat. An verschiedenen Orten – Miami Beach, Tokio – klatscht man in 60 Sekunden möglichst viele weiße Hände weg, die von allen Seiten in die Haare grapschen. Ein "Nah"-Meter zählt mit.



So einfach es im Spiel ist – im echten Leben ist Nein-sagen nicht so einfach. Verschlafen in der Bahn eine Hand wegwischen? Der neuen Kollegin ein genervtes "Nah" zurufen und gehen? Die Verantwortung zum respektvollen Umgang liegt daher bei den Menschen ohne Afrohaare.



Ich möchte respektvoll sein, aber die Haare interessieren mich trotzdem. Was nun?



Google beantwortet alle Fragen zu Afrohaaren, praktischerweise ganz ohne Rassismusvorwurf.

Und sonst: Ein Kompliment tut's auch. "Schöne Haare!", zum Beispiel. Aber nicht sauer sein, wenn die Person nicht gleich rot wird. Möglicherweise hat sie gerade zwölf Stunden beim Friseur verbracht, oder gestern bis nachts die Haare geflochten, und weiß daher ganz genau, dass sie gerade ziemlich gut aussieht.

Wer unbedingt anfassen will, sollte sich vorher ehrlich die Fragen beantworten: Würde ich wollen, dass mein Gegenüber durch meinen frisch geföhnten Pony wuschelt? Meine Kopfhaut krault? Mich nach meinen Waschgewohnheiten fragt?



Weil das bei Fremden und flüchtigen Bekannten kaum jemand wollen kann, heißt die Devise: Finger weg!



Auch wenn die Haare sooooo toll sind.