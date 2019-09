Gerechtigkeit

Wir wissen was, was du nicht weißt: Wie Polizisten bestimmen, was wir über Straftaten erfahren

"Katze von Baum gerettet" vs. "Migrant läuft Amok"

In Recklinghausen ist ein Radfahrer "ohne Fremdeinwirkung" gestürzt. In Braunschweig hat eine "psychisch labile Person" den Verkehr lahmgelegt. Und im Emsland hat ein Unbekannter mehrere Angeln und eine Musikbox aus einer Garage gestohlen.

Drei Polizeimeldungen, willkürlich ausgewählt im "Blaulicht"-Portal an einem Mittwoch im August. Drei Polizeimeldungen, wie sie unterschiedlicher kaum sein können – und doch so oder so ähnlich jeden Tag in Deutschland in jeder Gemeinde passieren können.

Pressemitteilungen der Polizei prägen unser Bild von Kriminalität in Deutschland. Denn nirgendwo wird jeder Einsatz vermeldet.

Pressestellen wählen aus, sie setzen den Ton, sie sprechen mal von Lausbuben und mal von Verhaltensauffälligen, mal von Familiendramen und mal von Gewalt an Frauen. Und immer wieder wird darüber diskutiert, ob die Herkunft von Verdächtigen genannt werden sollte.

Der Kriminologe und Polizeiwissenschaftler Martin Thüne glaubt, dass die Pressemitteilungen zwangsläufig zu einer verzerrten Vorstellung führten. "Es findet eine Selektion statt, die Meldungen können kein vollständiges Abbild der Realität liefern", sagt er zu bento.



Wie geht die Polizei also mit dieser Verantwortung um?

Wir haben Polizeisprecherinnen und -Sprecher in Köln, Berlin, Recklinghausen, Hamburg, Leipzig und München gefragt, wie sie entscheiden, welcher Einsatz eine Meldungen wert ist. Aus den Pressestellen von Leipzig und München haben wir keine Antwort erhalten.

In den anderen werde grundsätzlich täglich in Konferenzen darüber entschieden, welche Vorfälle vermeldet werden. Orientiert werde sich dabei am "öffentlichen Interesse" und an der Schwere der Vorfälle. Es gibt aber auch einige individuelle Hausregeln. In Recklinghausen etwa werden alle Unfallfluchten mit einem Schaden ab 1000 Euro vermeldet – in der Hoffnung, dadurch Zeugenhinweise zu bekommen. Die Pressestelle der Berliner Polizei orientiert sich bei ihrer Auswahl auch an Nachfragen von Journalisten. Diese könnten dazu führen, dass eine Meldung veröffentlicht wird.

Nicht nur die Selektion, die zwangsweise vorgenommen werden muss, führt also zu einer Verzerrung der Realität. Diese Selektion fällt auch von Ort zu Ort unterschiedlich aus, weil Pressestellen ihre eigenen Entscheidungen treffen. "Diese Verzerrung könnte man auffangen, indem mehr Kontext mitgeliefert wird," sagt Martin Thüne. Beispielsweise biete sich jeweils eine kurze Einordnung an, wie eine entsprechende Tat im gesamten Kriminalitätsgeschehen statistisch einzuordnen sei. Die Polizei erhebe ja den Anspruch, Experte für Kriminalität zu sein. Diese Expertise komme in Polizeimeldungen aber oftmals zu wenig zum Vorschein, so Thüne.

Herkunft nennen oder nicht?

Allerdings sind die Vorstellungen darüber, wie man den Kontext richtig herstellen könnte, auch durchaus unterschiedlich: Herbert Reul, Innenminister in Nordrhein-Westfalen, will beispielsweise mit einem Erlass künftig alle Polizeidienststellen in NRW verpflichten, die Herkunft aller Tatverdächtigen zu nennen. Der Minister argumentiert, das schaffe Transparenz und lege Fakten offen. So hofft Reul, Menschen zuvorzukommen, die Gewalttaten politisch ausschlachten wollen und einseitig Stimmung gegen Ausländer machen. (WDR)

Bisher gehen die Pressestellen bei dem Thema unterschiedlich vor: Köln und Recklinghausen orientieren sich bisher am Pressekodex. Der besagt, dass die Herkunft in der Regel nicht erwähnt werden soll, außer es bestehe ein "begründetes öffentliches Interesse". Auch Berlin orientiert sich an dieser Vorgabe. Dort bestehen laut Pressesprecherin "keine Bestrebungen, die bewährte Praxis zu verändern". In Hamburg dagegen wird jetzt schon grundsätzlich die Nationalität aller Tatverdächtigen benannt.