Ein Gericht sprach der Familie Asyl zu, die niederländische Regierung erkannte es jedoch wieder ab. Jahrelang stritt die Familie um Anerkennung. Im Oktober diesen Jahres hätten sie nun abgeschoben werden sollen – also flüchtete Sasun mit seiner Familie in eine Kirche.

Seit dem 26. Oktober leben sie nun in der Bethel-Kirche in Den Haag. Und die Polizei kommt nicht an sie ran. (Trouw auf Niederländisch, Quartz auf Englisch)

Warum? Weil es niederländischen Polizistinnen und Polizisten untersagt ist, einen laufenden Gottesdienst zu stören.

Und genau das macht die Bethel-Kirche seit Ende Oktober: Sie hält ihren Gottesdienst am Laufen. Seither lebt die Familie geschützt im Gotteshaus, ihr Fall bleibt in der Schwebe.