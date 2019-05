View this post on Instagram

Liebe Weltbürger*innen 🌻🌻🔥 Fast fünf Monate ist es her, dass wir nach unserem ersten Flowtopia-Festival von der Siegessäule Barfuß bis zum Brandenburger Tor gezogen sind . Wir haben getanzt, geprobt, gesungen und gelacht. Wir sind aufgestanden für eine bessere Welt, für eine generationengerechte Welt, für eine Welt, in der die Jugend gehört wird. Nun wird heute unser MUSIKVIDEO mit dem für die Performance geschriebenem Song von unserer Kooperations-Band @actiogrenzgaenger veröffentlicht. Das Musikvideo zeigt die "AUFSTAND DER JUGEND"-Performance. Wegen technischer Probleme am Sonntag, können wir es erst heute veröffentlichten. Es erscheint auf unserem neuen YouTube- Kanal "welTVision”. Auf dem welTVision- Kanal nehmen euch Aktivist*innen von DSDJ mit in Ihren Alltag und zeigen durch verschiedene Formate wie man als Jugendliche/r seine/ ihre Zukunft in die Hand nehmen kann. Ob öffentlichkeitswirksame Aktionen planen, Mut im Alltag zeigen oder euch davon erzählen wie aufgewühlt sie sich in dieser empathielosen Welt fühlen. Abonniert also gerne den Kanal und die neue Instagram Seite @weltvision schon einmal und teilt es gerne! Außerdem wird es eine (unsere Herzens-)Petition für einen Zukunftsrat auf Bundesebene geben, die ihr DIREKT UNTER DEM VIDEO unterschreiben könnt. Heute heißt es dann also ab 18 Uhr TEILEN, TEILEN UND NOCHMAL TEILEN, damit wir endlich eine Stimme in der Gesellschaft bekommen und zeigen können dass wir Verantwortung übernehmen. Denn wir sind die Jugend von heute und die Gesellschaft von morgen💛 Vielen lieben Dank an alle die mitgewirkt haben!