Ich finde das auch problematisch, dass er so weit hinten steht. Aber ich habe Platz fünf als stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos, bei denen ich seit Jahren internationale Politik mache, erhalten. Das ist mir wichtig, weil mir einige vorgeworfen haben, dass mein guter Listenplatz undemokratisch sei. Das stimmt nicht. Die politische Entscheidung, die Liste vielfältiger zu machen, haben die Landesverbände im Nominierungsverfahren nicht umgesetzt, also wurde das im Nachhinein gemacht.

Fühlst du dich nun wie die junge Quotenfrau?

Natürlich fühle ich mich nun manchmal so, aber dafür schäme ich mich nicht. Ich repräsentiere die Lebensrealität junger Menschen, die bisher im europäischen Parlament fast gar nicht stattfindet. Da wird eine ganze Generation ausgesperrt. Darum geht es mir. Seitdem ich auf der Liste nach oben gezogen wurde, werde ich vor allem von der Presse auf jung und weiblich reduziert. Als hätte ich sonst keine Qualifikation. Allein in den vergangenen fünf Jahren war ich für die Jusos 33 Mal auf internationalen Delegationsreisen unterwegs und habe Politik gemacht. Ich brauche mich da echt nicht verstecken. In meiner Kampagne bin ich durch den Norden getourt, die SPDler im Land wissen, was ich drauf habe. Letztendlich habe ich nur sehr knapp im zweiten Wahlgang gegen Enrico Kreft verloren.