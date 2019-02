Was stört daran?

Nichts spricht dagegen, "sexy" Kostüme an Karneval zu tragen – ganz unabhängig vom Geschlecht. Aber um ein sexy Outfit geht es hier nicht. Sondern um eine Übersexualisierung der vermeintlichen Afrikanerin und gleichzeitigen Entmenschlichung, schreibt "Was ist Rassismus" in seiner Begründung.

Es gibt nicht das eine traditionelles Kleid für Afrika. Der Kontinent ist riesig, beheimatet mehr als 50 Staaten, Hunderte Ethnien und Kulturen. Aber Deiters macht sich hier nicht die Mühe, ein traditionelles Outfit zu designen, sondern reduziert Afrikanerinnen schlicht und einfach auf einen Leopardenrock. So wie ihn Fred Feuerstein im Comic trägt.