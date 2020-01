Uni und Arbeit

Schafft die Hausarbeiten ab!

Denn sie sind reine Zeitverschwendung – für Studierende und Dozierende.

Für eine Hausarbeit an der Uni habe ich mal ein komplettes Kapitel über die Farbe Gelb geschrieben. War das gefordert? Nein. Hat das zum Rest der Arbeit gepasst? Nein. Habe ich trotzdem eine gute Note bekommen? Auf jeden Fall.

Dozentinnen und Dozenten lesen die Hausarbeiten der Studierenden sowieso nicht richtig. Deswegen sollten sie einfach abgeschafft werden.

Ich musste für das Seminar einen Werbespot analysieren – in der Nacht vor der Abgabe fehlten mir noch drei Seiten bis zur vom Lehrstuhl festgelegten Zahl. Thematisch hatte ich schon alles behandelt. Also habe ich mir einfach einen willkürlichen Aspekt gesucht und auf die Schnelle die restlichen Seiten hingeklatscht. Ich hätte auch jede andere Farbe für meine Analyse wählen können. Oder darüber schreiben, ob in dem Spot Wiener Würstchen oder Nürnberger gezeigt werden. Es wäre völlig egal gewesen.

Schriftliche Hausarbeiten sind reine Zeitverschwendung für alle Beteiligten. Studierende müssen oft mehrere Arbeiten pro Semester schreiben, gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Dazu kommen Prüfungen und praktische Projekte. Wer ein Dutzend Dinge gleichzeitig erledigen muss, lässt irgendetwas schleifen. Das liegt in der Natur der Sache. Studentinnen können sich die Zeit für eine Hausarbeit frei einteilen – und stellen sie deshalb oft hinten an.

Die meisten bekommen trotzdem gute Noten. Das spart Stress für die Dozierenden, weil sie sich nicht in überlaufenenen Sprechstunden für eine 3,7 rechtfertigen müssen. Viele lesen die Arbeiten auch gar nicht im Detail. Das soll kein Vorwurf sein. Dozentinnen haben häufig mit überfüllten Kursen und schlechter Uni-Infrastruktur zu kämpfen. Und sie schieben auch Dinge auf – genau wie die Studierenden.