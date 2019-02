Food

Was ist wirklich gesundes Frühstück? Wir haben sieben Lieblings-Rezepte checken lassen

Über gesundes Frühstück wird viel geredet – und irgendwie hat doch jeder seine eigenen Vorstellungen davon, was morgens gut tut. Also haben wir die Ökotrophologin Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) gefragt, was gesund ist – und haben ihr dann unsere Lieblingsrezepte zum Check vorgelegt.

Aber erstmal: Ist Frühstück wirklich so wichtig? "Natürlich lässt sich ein Tag auch ohne Frühstück überleben", sagt Gahl: "Dennoch ist die Mahlzeit am Morgen wichtig." Der Grund: Es füllt die Kohlenhydratspeicher auf, die über Nacht leer geworden sind – und Kohlenhydrate liefern Energie. "Menschen, die mit leeren Energiespeichern in den Tag starten, haben deshalb öfter Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren“, so Gahl. Besonders wichtig ist das Frühstück daher für Menschen, die beruflich hart arbeiten und sich im Job viel konzentrieren müssen.

"Gesund ist, was ausgewogen ist“, betont Gahl. Das optimale, also ausgewogene Frühstück bestehe aus vier Bausteinen:

Getreideprodukte wie Brötchen, Müsli oder Knäckebrot machen satt und liefern Energie. Besonders, wenn sie aus Vollkorn sind.

Milchprodukte wie Joghurt und Käse versorgen den Körper mit ausreichend Calcium.

Obst und Gemüse liefern wichtige Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe.

Und zu guter Letzt: ein Getränk, das uns mit ausreichend Flüssigkeit versorgt. Das kann ein Glas Wasser sein, aber auch ein Kräuter- beziehungsweise Früchtetee oder ein leckerer Saft.



Um zu verstehen, was das konkret bedeutet, haben wir sieben Rezepte von unseren Lieblingsfrühstücken zusammengetragen – und sie von der Expertin gegenchecken lassen:

Frühstück für Morgenmuffel