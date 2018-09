Schwarzer Hintergrund, schnelle Schnitte. Nur wenige Augenblicke schauen die Spieler der deutschen Basketball-Nationalmannschaft einzeln in die Kamera. Sie sagen ihre Namen, Robin Benzing, Dennis Schröder und so weiter. Danach sagt jeder einzelne: "Deutschland". Am Ende des kurzen Clips sieht man die Mannschaft gemeinsam in einer Basektball-Halle, sie tragen T-Shirts, auf denen steht: "Wir sind mehr".

Mit dem Video wolle die Mannschaft ein Zeichen gegen Rassismus und für Toleranz setzen, schreibt der Deutsche Basketball-Bund bei Facebook. Es ist kein schnell hingeschriebener Text-Post, sondern ein aufwendig produziertes Video, mit dem die Mannschaft zeigen will: Wir sind gegen Rechts, gegen Hetze und Gewalt.