Zeina Nassar boxt. Und das tut sie so gut, dass sie im September 2018 Deutsche Box-Meisterin in der Gewichtsklasse 57 Kilogramm wurde. Der Sieg im Ring war aber nicht ihr einziger Erfolg – beinahe genauso wichtig war für Zeina, dass sie überhaupt in den Ring durfte. Denn Zeina ist Muslima und kämpft mit Kopftuch.