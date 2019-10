Zwar ist Ali überzeugt, dass er in einem weltoffenen Unternehmen arbeitet. Aber auch er will seinen richtigen Namen lieber nicht veröffentlicht wissen: "Man weiß nie, welche Feinde man sich macht."

Tatsächlich organisieren sich Rechtsextreme mittlerweile verstärkt in eigenen Gewerkschaften, um so Einfluss auf das Unternehmensklima zu nehmen.

"Zentrum" hat sich bereits 2009 gegründet, kurz darauf wurden die ersten Mitglieder in Betriebsräte gewählt. Vertreter sitzen unter anderem bei Daimler in Untertürkheim, bei Opel in Rüsselsheim, außerdem bei BMW und Porsche in Leipzig.

Lange hatten die Rechten kaum Einfluss, nun machen sie vermehrt mit Aktionen auf sich aufmerksam. Und sorgen für Unruhe im Betrieb. Vor allem in Untertürkheim gelingt das: Am Rande von Vorstandssitzungen soll es zu zahlreichen rechtsextremen Ausfällen gekommen sein, berichten Insider dem ZDF-Magazin "Report Mainz". In WhatsApp-Chats werden Hitler-Bildchen geteilt, die Wehrmacht verherrlicht.