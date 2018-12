Was bedeutet das für Deutschland?

Auch hierzulande soll ein Gesetz dabei helfen, den Gender Pay Gap zu schließen, doch das deutsche "Lohntransparenzgesetz" geht nicht so weit wie in Dänemark. Seit 2018 können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten erfragen, wieviel Kolleginnen und Kollegen des anderen Geschlechts verdienen, die in einer ähnlichen Position wie man selbst arbeiten. Die Auskunft ist also nicht so allumfassend wie in Dänemark.

Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere Ausnahmeregelungen, welche die Wirkung des Gesetzes infrage stellen. So muss es beispielsweise mindestens sechs Beschäftigte des anderen Geschlechts in der Position geben, damit man eine Antwort erhalten kann.